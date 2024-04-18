«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره ببلدة كفر كلا في لبنان كتب: شريف سليمان 09:07 ص | الخميس 18 أبريل 2024 حزب الله أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله: استهدفنا ثكنة للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا برشقات صاروخية قتلى وجرحى في استهداف حزب الله لمقر القيادة العسكري الإسرائيلي بعرب العرامشة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية حزب الله يستهدف موقعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ «بركان» «القاهرة الإخبارية»: حزب الله ينعى 3 من عناصره قتلوا في غارات جوية إسرائيلية جنوبي لبنان حزب الله: قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال عقب قصف صاروخي جنوبي لبنان حزب الله كفر كلا القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان