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«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره ببلدة كفر كلا في لبنان

كتب:

شريف سليمان
09:07 ص | الخميس 18 أبريل 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان