مندوب الصين بمجلس الأمن: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن بلاده تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا خلال جلسة مجلس الأمن أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «على إسرائيل الامتناع عن تنفيذ أي خطة لشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ويجب التحرك الفوري والعاجل للتخفيف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

استئناف تمويل وكالة أونروا

وتابع: «يجب استئناف تمويل وكالة أونروا ولا بديل عنها لتقديم الخدمات للفلسطينيين في قطاع غزة، والصراع الحالي في المنطقة تحذير للمجتمع الدولي بضرورة معالجة الظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وندعو لعقد مؤتمر دولي للسلام أكثر شمولا لتحديد خارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين، وندعو أعضاء المجلس لاتخاذ موقف مسؤول والتصويت لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة».