مسؤول أمريكي: لم نتفاجأ مما حدث في أصفهان.. وقلقون من خطورة الهجمات بين الطرفين

أكد مسؤول أمريكي لموقع «أكسيوس» الأمريكي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت واشنطن بأنها سترد على إيران، ولم تتفاجأ الإدارة الأمريكية مما حدث في أصفهان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «قلقون من خطورة الهجمات المضادة المستمرة بين إسرائيل وإيران، والولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن الهجمات المضادة المستمرة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع».