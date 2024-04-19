مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة دون دعم غربي

كشفت «CNN» نقلا عن مسؤولين أمريكيين، عن أن إسرائيل ستحتاج إلى دعم كبير من الحلفاء الغربيين للدخول في حرب شاملة بالشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت «CNN» أن النداءات التي وجهها حلفاء إسرائيل الغربيين لممارسة ضبط النفس لعبت دورا كبيرا في حسابات المسؤولين الإسرائيليين حول مدى قوة الرد.

ولفتت إلى أن إسرائيل تحتاج إلى التزام من الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الأسلحة، كما أن إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي.