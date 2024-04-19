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دراما المتحدة

«الصحة الفلسطينية»: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز 34 ألفا

42 شهيدا و63 مصابا في جرائم حرب إسرائيلية خلال آخر 24 ساعة

كتب:

منى صلاح
03:38 م | الجمعة 19 أبريل 2024
وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت: «ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34012 شهيدا و76833 مصابا منذ 7 أكتوبر».

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بقلم منى صلاح