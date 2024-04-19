«الصحة الفلسطينية»: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يتجاوز 34 ألفا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت: «ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34012 شهيدا و76833 مصابا منذ 7 أكتوبر».