الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين كتب: شريف سليمان 03:39 م | الجمعة 19 أبريل 2024 الاتحاد الأوروبي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ونخشى حدوث كارثة اتفاقية تمويل لدعم قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني مع «الاتحاد الأوروبي» الاتحاد الأوروبي: عرقلة وصول مساعدات كافية إلى غزة يعني إعدام الفلسطينيين الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة على إيران تستهدف الصواريخ والمسيرات الاتحاد الأوروبي: هجوم إيران على إسرائيل نقطة تحول لمواجهة مفتوحة بين البلدين «القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إيران بعد قصف إسرائيل الاتحاد الأوروبي باريس بقلم شريف سليمان