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دراما المتحدة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين 

كتب:

شريف سليمان
03:39 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان