«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة كتب: محمد عزالدين 07:50 م | الجمعة 19 أبريل 2024 سديروت دوت صفارات الإنذار في سديروت ومستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة فصائل فلسطينية تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: أنباء عن رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: من غير المتوقع عودة مستوطني غلاف غزة حاليا صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة غلاف غزة سديروت بقلم محمد عزالدين