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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:50 م | الجمعة 19 أبريل 2024
سديروت

سديروت

دوت صفارات الإنذار في سديروت ومستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. 

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