رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

غارات إسرائيلية تستهدف مخيم الشاطئ وجباليا بقطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:52 م | الجمعة 19 أبريل 2024
غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية تستهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة شرق حي التفاح في غزة

«القاهرة الإخبارية»: مقتل قائد ميداني بحزب الله في غارة إسرائيلية على سيارته

سقوط شهيد وإصابة 2 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس
بقلم محمد عزالدين