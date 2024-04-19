غارات إسرائيلية تستهدف مخيم الشاطئ وجباليا بقطاع غزة كتب: محمد عزالدين 09:52 م | الجمعة 19 أبريل 2024 غارة إسرائيلية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع غارات إسرائيلية تستهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمال القطاع. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة شرق حي التفاح في غزة «القاهرة الإخبارية»: مقتل قائد ميداني بحزب الله في غارة إسرائيلية على سيارته سقوط شهيد وإصابة 2 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية تستهدف محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس غارة غارات إسرائيلية غزة بقلم محمد عزالدين