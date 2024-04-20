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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: مصدر مجهول وراء استهداف قاعدة كالسو في العراق

كتب:

منتصر سليمان
03:59 ص | السبت 20 أبريل 2024
حادث بابل

حادث بابل

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، في نبأ عاجل، بأن مصدرًا مجهولًا هو من يقف وراء استهداف قاعدة كالسو.

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بقلم منتصر سليمان