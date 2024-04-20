«القاهرة الإخبارية»: مصدر مجهول وراء استهداف قاعدة كالسو في العراق كتب: منتصر سليمان 03:59 ص | السبت 20 أبريل 2024 حادث بابل أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، في نبأ عاجل، بأن مصدرًا مجهولًا هو من يقف وراء استهداف قاعدة كالسو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أنباء غير مؤكدة عن خروج هجمات على العراق من قاعدة أميركية «القاهرة الإخبارية»: الجيش الأمريكي ينفي تنفيذ ضربات في العراق «القاهرة الإخبارية»: غارة جوية تستهدف مقر آمرية بابل للحشد الشعبي في العراق رئيس وزراء العراق: نجدد التحذير من تداعيات توسع الأزمة في المنطقة العراق يعرب عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان الإيرانية «القاهرة الإخبارية»: الدنمارك تعلن أنها ستغلق سفارتها في العراق دون ذكر تفاصيل العراق قاعدة كالسو اخبار العراق هجوم بابل حادث بابل بقلم منتصر سليمان