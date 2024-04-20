«القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية قصفت أهدافا حيوية في إيلات بالمسيرات كتب: نرمين عفيفي 09:21 ص | السبت 20 أبريل 2024 قصف إيلات أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية أعلنت قصف «أهداف حيوية» في إيلات بالمسيرات فجر اليوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة حتسريم الإسرائيلية «القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية تستهدف ميناء حيفا النفطي في إسرائيل بالمسيرات «القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية تعلن حالة الاستنفار تحسبا لأي رد إسرائيلي على مقارها فصائل عراقية: استهداف موقع حيوي في إيلات ردا على هجوم قاعدة كالسو فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عوبدا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات فصائل عراقية إيلات بقلم نرمين عفيفي