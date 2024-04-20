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«القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية قصفت أهدافا حيوية في إيلات بالمسيرات

كتب:

نرمين عفيفي
09:21 ص | السبت 20 أبريل 2024
قصف إيلات

قصف إيلات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية أعلنت قصف «أهداف حيوية» في إيلات بالمسيرات فجر اليوم.

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بقلم نرمين عفيفي