العدوان الإسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس في طولكرم.. حصار شامل وشهداء

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي، والذي بدأ الخميس الماضي مع فرض حصار شامل على المخيم، وقطع الماء والكهرباء والإنترنت، إضافة إلى استشهاد عدد من سكان المخيم وإصابة العشرات وفقا لـ«وفا».

وبدأ العدوان الإسرائيلي على المخيم بشن حملات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين تم خلالها اعتقال العشرات من ضمنهم نساء وأطفال، فيما قامت الجرافات الإسرائيلية بعملية تدمير للنبي التحتية في المخيم تسببت في انقطاع الكهرباء، والمياه، والاتصالات والإنترنت، مما جعل المخيم معزولا تمامًا عن محيطه.

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

وأسفر العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس عن استشهاد ما لا يقل عن فلسطينيين ضمنهم الطفل قيس فتحي فيما نقلت «وفا» عن شهود عيان داخل المخيم استشهاد 5 شبان آخرين واحتجاز قوات الاحتلال جثامينهم علاوة على إصابة العشرات.

فيما أظهر مقطع فيديو إعدام الشاب أحمد العارف الذي لجأ إلى أحد البيوت بعد إصابته بالرصاص الحي، لتقتحم قوات الاحتلال المنزل الذي احتمى به من ثم قامت باغتياله أمام أعين عائلة من داخل المخيم.

وقامت قوات الاحتلال بإعاقة عمل الطواقم الطبية، ومنع سيارات الإسعاف من إخلاء المصابين إلى المستشفيات، ونقل جثامين الشهداء.

الاحتلال يستهدف منزل بقذائف ويجلي عدد من النساء والأطفال

أفادت «القاهرة الإخبارية» بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف في عدوانه على مخيم نور شمس أحد المنازل بقذائف «الإنيرجا» وتفجير 3 منازل أخرى، إضافة إلى إخلاء عددًا من النساء والأطفال في حارة الدمج.

الفصائل الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في المخيم

فيما قالت الفصائل الفلسطينية إن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم نور شمس منذ الخميس، وتم استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين بالرصاص والعبوات المتفجرة، فيما تزال التعزيزات العسكرية الإسرائيلي ترد إلى المخيم يزامنها تحليق مكثف من الطيران الحربي وفقا لـ«وفا».

الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية عدوان قوات لاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بما فيها مخيما نور شمس وطولكرم، ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين فضلا عن تدمير كبير في البنية التحتية والممتلكات، وترويع المواطنين.

وأكدت الرئاسة، استمرار الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، واعتداءات قطعان المستوطنين، لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا، ولكنها تقود فقط إلى مزيد من العنف والتوتر.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يعرقل عملنا طواقمنا في مخيم نور شمس

في بيان مقتضب أصدرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكدت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل طواقمها وتحول دون محاولتها إسعاف المصابين.

وأضافت أن طواقمها نجحوا في إخلاء إصابتين بالرصاص الحي، من مخيم نور شمس وأوضحت أن الاحتلال أجبر المصابين على الترجل خارج عربات الإسعاف للتحقيق في هويتهم.

وفي نفس السياق ورصدًا لجرائم الاحتلال في مخيم نور شمس أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن استهداف الاحتلال سيارة إسعاف حاولت الدخول إلى المخيم بالرصاص.

جيش الاحتلال يعلن عن إصابة 4 جنود داخل مخيم نور شمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 4 من جنوده خلال العملية العسكرية التي يشنها منذ يومين على مخيم نور شمس وذلك جراء المقاومة الشرسة والاشتباكات الجارية مع قوات الفصائل وفقا لوسائل إعلام عبرية.

فيما قالت «وفا» إن أصوات الاشتباكات تسمع بين الفينة والأخرى في مخيمي نور شمس ، وطولكرم المجاور له.

استشهاد أحد قيادي مخيم نور شمس والفصائل الفلسطينية تصدر بيانًا

خلال العدوان المتواصل منذ يومين على مخيم نور شمس أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية استشهاد القيادي البارز في مخيم نور شمس «أبو شجاع»، فيما أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا تنعى فيه شهداء المخيم جراء عدوان الاحتلال عليه.

نداء للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بعمل الطواقم الطبية في مخيم نور شمس

وجهت مؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم نداء عاجلًا لكافة الجهات والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الطواقم الطبية لمخيم نور شمس والكف عن عرقلتها واستهدافها.

وطالبت بوقف عدوان الاحتلال المستمر على المخيم منذ يومين لما يعانيه الفلسطينيون من أوضاع صعبة في ظل الحصار المفروض عليه، الذي تسبب في نقص حاد في الطعام والأدوية للمرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، علاوة على انقطاع الماء الكهرباء عن عدة مناق في المخيم، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.