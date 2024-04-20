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دراما المتحدة

حزب الله يدمر التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا

كتب:

أحمد العانوسي
05:37 م | السبت 20 أبريل 2024
حزب الله

حزب الله

أكد حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم أحمد العانوسي