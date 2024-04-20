حزب الله يدمر التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا كتب: أحمد العانوسي 05:37 م | السبت 20 أبريل 2024 حزب الله أكد حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا وتدميرها، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حزب الله» يستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة حزب الله اللبناني يعلن استهدف تجهيزات تجسس في موقع بياض بليدا الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف تحركا لجنود إسرائيليين في المالكية حزب الله لبنان حانيتا بقلم أحمد العانوسي