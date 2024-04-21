غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان كتب: محمد عزالدين 01:31 ص | الأحد 21 أبريل 2024 غارة- أرشيفية كشف إعلام لبناني عن وقوع غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارة جوية تستهدف مقر آمرية بابل للحشد الشعبي في العراق «القاهرة الإخبارية»: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة شرق حي التفاح في غزة «القاهرة الإخبارية»: مقتل قائد ميداني بحزب الله في غارة إسرائيلية على سيارته سقوط شهيد وإصابة 2 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان غارة إسرائيل لبنان بقلم محمد عزالدين