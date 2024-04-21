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دراما المتحدة

غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان

كتب:

محمد عزالدين
01:31 ص | الأحد 21 أبريل 2024
غارة- أرشيفية

غارة- أرشيفية

كشف إعلام لبناني عن وقوع غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الخيام جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. 

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