تفاصيل موافقة الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل بـ95 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي، مساء السبت، بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم كمساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان رغم اعتراضات مريرة من المتشددين الجمهوريين، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء رويترز.

تخصيص أموال أمريكية لدعم عدد من الدول

وأكدت وكالة الأنباء، أن التشريع الآن ينتقل إلى مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية، والذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين، وذلك بعدما حث زعماء الولايات المتحدة على رأسهم الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بضرورة طرح المشروع للتصويت؛ ليبدأ مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مع بعض الأصوات الأولية.

وتوفر مشروعات القوانين مبلغ 60.84 مليار دولار لمعالجة الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك 23 مليار دولار لتجديد الأسلحة والمخزونات والمرافق الأمريكية؛ 26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

موقف الرئيس الأوكراني

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره، قائلا إن المشرعين الأمريكيين تحركوا لإبقاء التاريخ على المسار الصحيح.

وقال زيلينسكي في تصريحاته لمنصة التدوينات القصيرة «إكس»: «إن مشروع قانون المساعدات الأمريكي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع، وينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح، ويساعد بلدينا على أن يصبح أقوى».

وفي هذه الأثناء، أظهرت الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بعض التصدعات في الدعم القوي لإسرائيل داخل الكونجرس، وفي المقابل قد شهدت الأشهر الأخيرة تعبير الديمقراطيين عن غضبهم من الحكومة الإسرائيلية وسلوكها في الحرب في غزة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وشهد التصويت الذي جرى يوم السبت، الموافقة فيه على المساعدات الإسرائيلية بأغلبية 366 صوتا مقابل 58 معارضة 37 ديمقراطيا و21 جمهوريا.