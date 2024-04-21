«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تستعد لفرض عقوبات على وحدة تابعة لـ«الاحتلال الإسرائيلي»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. للمرة الأولى أمريكا تستعد لفرض عقوبات على وحدة تابعة لجيش الاحتلال».

فرض عقوبات على كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي

وقال التقرير: «في واقعة هي الأولى من نوعها، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات على كتيبة تابعة لجيش الاحتلال، بسبب ارتكاب جنوده انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة».

فرض العقوبات خلال أيام

وأضاف: «موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن 3 مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين سيعلن خلال أيام عن فرض عقوبات على كتيبة نتسح يهودا التي تتمركز في الضفة الغربية، وتضم عددا من المستوطنين اليمينيين المتشددين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى».

وأكد مسؤولون أمريكيون أن العقوبات ستمنع الكتيبة وأفرادها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي، وفقا لما يسمى بقانون ليهي، الذي يحظر وصول برامج المساعدات الأمريكية إلى وحدات الجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.