الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مشيرا إلى ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد المراسل، أن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لرفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، وعلى منطقة وادي غزة والمغراقة والزهراء والنصيرات.

وتابع: «تم انتشال أكثر من 150 شهيدا، وعدد كبير من المفقودين بمجزرة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ودخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل يومي».