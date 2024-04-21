«تضامن النواب» تناقش طلبي إحاطة عن معاشات ذوي الهمم غدا

تشهد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، بخصوص المعاشات المتعلقة بذوي الهمم، وضرورة سريانها على الإعاقات التي لا يُرجي شفائها، والطلب الآخر بشأن أحقية الزوجة من ذوي الهمم في الجمع بين معاشين.

لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب

وأكّدت هند حازم حبيب عضو مجلس النواب أنّها تقدمت بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة بخصوص المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الهمم سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفائها.

ويتوجب لتجديد صرف المعاش العرض على اللجنة الطبية لتحديد استحقاقه من عدمه، إذ ينقطع المعاش لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر لحين تحديد موعد للعرض على اللجنة الطبية، ونظرًا لأن الإعاقة لا يرجى شفائها نرجو صرف المعاش مدى الحياة دون الرجوع إلى اللجنة الطبية.

معاشات ذوي الهمم

أما طلب الإحاطة الثاني، والذي من المقرر مناقشته أشارت النائبة هند حازم حبيب انها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي والي لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس في شأن ما تم في توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احقية الزوجة المعاقة في الجمع ما بين معاشين، وذلك أسوة بالرجل ذوي الهمم، وذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف الذي يهم كل زوجة من ذوي الهمم.