عضو بـ«النواب» يشيد بإطلاق تطبيق «رادار الأسعار» لضبط الأسواق 

وصف المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، قيام الحكومة بإنشاء تطبيق إلكتروني باسم «رادار الأسعار» الذي يمكِّن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين، بمثابة خطوة مهمة وتفكير من خارج الصندوق للمواجهة الحاسمة مع ظاهرة ارتفاع الأسعار.

إعداد خطة إعلامية للترويج للتطبيق الإلكتروني

وطالب «خضراوي» في بيان، اليوم الأحد، الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة إعداد خطة إعلامية للترويج الجيد لهذا التطبيق الإلكتروني؛ حتى يتمكن جميع المواطنين من استخدام هذا التطبيق بكل سهولة ويسر، مناشدًا جميع المواطنين في مساندة ودعم سياسات الحكومة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأشاد عضو مجلس النواب التحية بالنجاحات التي حققتها الحكومة على أرض الواقع في ملف تحقيق الاستقرار لمختلف السلع الغذائية، التي بدأت أسعارها تنخفض بصورة ملحوظة، مطالبًا من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.

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