رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تنمية البحث العلمي على رأس أولوياتنا

قال نهاد المحجوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن البحث العلمي وتنمية وتشجيع الباحثين على رأس أولويات مجلس الجامعة، موضحا أن مؤتمر كلية الإعلام المنعقد حاليا فرصة لإيجاد قواعد ووضع أسس لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام، في ظل التحول الرقمي والتطور الكبير.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول تحديات التنمية المستدامة في عصر الاتصال الرقمي، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

وقال الدكتور مجدي عبدالقادر، نائب رئيس جامعة مصر لشؤون قطاع الدراسات العليا، إن استراتيجية الجامعة تهدف إلى تشجيع البحث العلمي، وهو أحد الوسائل المهمة جدا، التي تنصب في النهاية إلى إيجاد منتج حقيقي بمختلف المجالات، مضيفا أن الجامعة تتطلع إلى التطوير المستمر بمختلف المجالات.

وأكد الدكتور حسين زين، رئيس مركز كمال أدهم للتلفزيون والصحافة الرقمية في الجامعة الأمريكية، أنه يجب التطلع إلى مستقبل أفضل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يخدم الإعلام والاتصال الرقمي، ويؤكد رؤية واكتشاف إبداع الطلاب، وضرورة زيادة الوعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.