مناقشات بين أعضاء البرلمان في البهو الفرعوني للمجلس بالعاصمة الإدارية

خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، قاعتين لاستراحة النواب والنائبات في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ حرص أعضاء المجلس على التواجد قبل انعقاد الجلسة البرلمانية بساعتين.

الأمانة العامة لمجلس النواب

وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على توفير موظفين دعم للنواب لتوجيههم إلي مقر القاعة الرئيسية بمجلس النواب.

وشهد البهو الفرعوني لمجلس النواب مناقشات واسعة بين الأعضاء حول الجلسة المرتقبة للمجلس غدًا، والمخصصة لعرض البيان المالي للحكومة للموازنة العامة للدولة 2024-2025.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة البرلمانية غدًا يعرض وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

التخطيط والتنمية الاقتصادية

وكذلك عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.

وتشهد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي :

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، بين حكومة مصر والبنك الدولي.