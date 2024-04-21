ذعر في صربيا.. اكتشاف قنبلة لم تنفجر منذ قصف الناتو في 1999

أعلنت وزارة الداخلية الصربية إخلاء 1.3 ألف شخص من سكان مدينة نيش، بسبب اكتشاف قنبلة جوية قوية لم تنفجر منذ قصف الناتو عام 1999، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

القنبلة الجوية MK 84

وأشارت الوزارة إلى أن القنبلة اُكتشفت خلال أعمال التنقيب في منطقة ستيفان سيندجيليتش، التي تتميز بكثافة سكانية عالية، وفقا لبيان نشرته «الداخلية الصربية» عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن خبراء الوزارة سيقومون بتعطيل القنبلة، وهي القنبلة الجوية MK 84 غير المتعددة الوظائف التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام، وتزن طنًا واحدًا مع 430 كيلوغرام من المتفجرات.

2.5 مليون شخص قتلوا في عام 1999

أوضح البيان أنه يجرى أولاً إزالة الصاعق، ثم نقل القنبلة عبر الشوارع المسدودة خارج مدينة نيش، إذ تدمر عن طريق تفجير متحكم فيه، وسيشارك في هذه العملية ما مجموعه 230 موظفًا من وزارة الداخلية وخدمات المدينة.

واستمرت الغارات الجوية لحلف الناتو على أراضي يوغسلافيا في الفترة من 24 مارس حتى 10 يونيو 1999، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2.5 ألف شخص، بما في ذلك 87 طفلاً، وتكبدت خسائر مادية تقدر بنحو 100 مليار دولار، وحتى اليوم، يواصل الأطباء مراقبة آثار استخدام اليورانيوم المنضب، الذي تسبب في زيادة حالات الإصابة بالسرطان.