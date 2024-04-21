أمين الفتوى يوضح حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها خارج البلاد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده أن زوجها يعيش في بلد آخر ويريدها أن تنتقل إليه، فهل للزوج الحق في إرغام زوجته على السفر للعيش معه؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأصل إن الزوجة تعيش مع زوجها في أي مكان، إلا لو اشترطت ألا تسكن معه إلا في بلدها».

وتابع: «لو الزوج سافر وطلب منها أن تأتي إليه، والأمر عليه مشقة كبيرة، فالأمر لها وله، إما أن ترفض وتتطلق وإمّا أن تبقى على ذمته، على حسب ما يتفقوا عليه».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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