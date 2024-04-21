رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أمين الفتوى يوضح حكم رفض الزوجة السفر مع زوجها خارج البلاد

كتب:

منار مجدي
06:58 م | الأحد 21 أبريل 2024
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده أن زوجها يعيش في بلد آخر ويريدها أن تنتقل إليه، فهل للزوج الحق في إرغام زوجته على السفر للعيش معه؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الأصل إن الزوجة تعيش مع زوجها في أي مكان، إلا لو اشترطت ألا تسكن معه إلا في بلدها».

وتابع: «لو الزوج سافر وطلب منها أن تأتي إليه، والأمر عليه مشقة كبيرة، فالأمر لها وله، إما أن ترفض وتتطلق وإمّا أن تبقى على ذمته، على حسب ما يتفقوا عليه».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

اقرأ المزيد:

أسامة الأزهري في ضيافة برنامج «البيت» على قناة الناس أول أيام العيد

قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

قناة الناس تنقل صلوات وتكبيرات العيد من 23 دولة على مدار يومين

قناة الناس تذيع تلاوة طيبة بصوت الشيخ رزق رجب عبدالموجود من ألمانيا (فيديو)
بقلم منار مجدي