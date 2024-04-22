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دراما المتحدة

غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وقصف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة

كتب:

هانى حسن
10:28 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على المنطقة الوسطى في قطاع غزة، وأن الغارات الإسرائيلية تستهدف بلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة.

وأضاف المراسل، أن القصف الإسرائيلي يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة، وأن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. 

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بقلم هانى حسن