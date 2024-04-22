نائب محافظ القاهرة: البدء في تنفيذ قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل

ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سبل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل سبل التيسير للمواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد؛ إذ يعد من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 2023، التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، مؤكدة البدء في تطبيق قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل.

مناقشة كل خطوات التصالح

جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني بالمنطقة، واللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة سمية عبد العال، مسؤول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين، لمناقشة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل أوجه التيسير للمواطنين.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وتخلل اللقاء شرح وافٍ لمواد القانون والاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجديدة، لتطبيق تفعيل قانون التصالح الجديد، واستعراض عدد من الحالات لتقديم إجراءاتها كافة، وكيفية التعامل معها طبقا للقانون الجديد، مع عرض للمستندات المطلوبة، ومراحل النماذج المختلفة، التي سوف يحصل عليها مقدمي الطلبات من المواطنين، إلى جانب عرض معدلات التسعير للمتر، طبقا للمساحات المختلفة، التي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع أحياء المنطقة الجنوبية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن، وعدم المساس بمصالحه، وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.