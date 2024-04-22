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دراما المتحدة

طائرات الاحتلال تقصف عمارة سكنية في حي تل الهوى بغزة

كتب:

عمرو هلال
05:59 م | الإثنين 22 أبريل 2024
طائرات الاحتلال - أرشيفية

طائرات الاحتلال - أرشيفية

أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال تقصف عمارة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

 

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