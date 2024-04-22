طائرات الاحتلال تقصف عمارة سكنية في حي تل الهوى بغزة كتب: عمرو هلال 05:59 م | الإثنين 22 أبريل 2024 طائرات الاحتلال - أرشيفية أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن طائرات الاحتلال تقصف عمارة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بكثافة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة الزهراء ومخيم الشاطئ في غزة طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تهاجم موقعا عسكريا تابعا لحزب الله «القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أبنية سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة طائرات الاحتلال الاحتلال غزة مدينة غزة حي تل الهوى بقلم عمرو هلال