«عربية النواب»: اكتشاف مقابر جماعية في غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

اعتبرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين بأحد المجمعات الطبية في خان يونس بقطاع غزة، بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والبشرية جمعاء، مطالبًا بإحالة مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي

وأدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في بيان، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، التي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، مطالبًا بضرورة التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية، لا يقل فجاجةً وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بوضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار.

إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

وأضاف أن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي استمر لعقود طويلة، التي تتمثل في ضرورة إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.