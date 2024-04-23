مقتل اثنين من قيادات «حزب الله» في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

لقي اثنين من المسؤولين الميدانيين الكبار في حزب الله اللبناني، مصرعهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق عدلون قرب منطقة أبو الأسود جنوب لبنان.

استهداف مسؤولين في حزب الله

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قصفه، حسين عزقول وهو ناشط كبير في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله جنوب لبنان، وساجد الصرفند وهو ناشط كبير من الوحدة الجوية لقوات الرضوان في حزب الله.

وأظهر مقطع فيديو متداول للعملية، لحظة استهداف السيارة التي كان بها «عزقول» و«الصرفند».

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا يوميا منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، فيما تصل الحرب على غزة إلى يومها الـ200 وسط دعوات واحتجاجات دولية بوقف إطلاق النار.