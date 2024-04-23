رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية عن ماراثون القراءة: يعزز الوعي البيئي

أكدت دينا يوسف، رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، على اهتمام المكتبة بتنظيم الفعاليات التي تُشجّع على القراءة وتعزز الوعي البيئي، وذلك من خلال مبادرات إبداعية مثل ماراثون القراءة الذي أقيم على المستوى العربي بين مكتبة الإسكندرية والسعودية والمغرب.

وأضافت «دينا يوسف»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن الماراثون عبارة عن غرس شجرة في أحد المواقع المُخصصة لذلك مقابل قراءة 100 صفحة.

وتابعت: شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من القراء المصريين، ممّا يعكس شغفهم بالقراءة ورغبةً منهم في المساهمة في حماية البيئة، مبينة أن المكتبة حرصت على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة، من خلال برامج مُخصصة للأطفال والنشء وذوي الاحتياجات الخاصة.