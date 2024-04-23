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دراما المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي: نرفض إخراج الفلسطينيين من منازلهم ونطالب بعودتهم

كتب:

شريف سليمان
08:48 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفضه إخراج المدنيين الفلسطينيين من منازلهم، مؤكدا ضرورة عودتهم، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت «الخارجية الأمريكية»: «لا نريد رؤية تصعيد بين إسرائيل وحزب الله، لكن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها».

وتابعت: «مسألة العقوبات المزمعة لوحدة عسكرية إسرائيلية يخضع لمعايير أمريكية نتبعها مع كل الدول، ونتواصل باستمرار مع السلطة الفلسطينية ونطالب بإصلاحات مستمرة».

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