حملات أمنية مكبرة لضبط تجار السلاح والمخدرات بـ3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط- أسوان- دمياط» بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 48 قضية سلاح ناري بمديرية أمن دمياط؛ ضُبط خلالها (21 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش – 22 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 48 متهما لـ 36 منهم معلومات جنائية.

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (1,320 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 2 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 322 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 8,700 كيلوجرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، أقراص مخدرة، بحوزة 5 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية.

ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرد محلي وطلقة، وتنفيذ 746 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 3 قضايا اتجار بالمخدرات في دمياط

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش، 5,500 كيلوجرام بانجو، 9 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، و3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.