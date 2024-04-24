«القاهرة الإخبارية»: اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يرد بـ10 عمليات

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ التصعيد بين لبنان وإسرائيل ما زال مستمرًا، وبلغ ذروة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد قيام جيش الاحتلال باستهداف سيارة في منطقة عدلون بمسيرة إسرائيلية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة يصلها طيران الاحتلال لأول مرة منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني.

الحرب في جنوب لبنان

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية شروق وجدي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاستهداف أسفر عنه سقوط شهيد، وتبين أنه أحد القيادات العسكرية الميدانية لحزب الله في الجنوب اللبناني، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية توالت، حيث استهدف الجيش بغارة جوية، منزل في بلدة حنين، والذي كان مأهول بعدد من المدنيين، مما أسفر عن سقوط شهيدين أحدهما سيدة وأخرى شابة، وإصابة 6 آخرين.

رد حزب الله على إسرائيل بـ10 عمليات عسكرية

وتابع أنّ الاعتداءات توالت، فكان هناك غارات جوية عنيفة على بلدة طير حرفا وعلما الشعب وعدد من المناطق في الجنوب اللبناني، وكان هناك رد من حزب الله على مدار الساعات الماضية بتنفيذ 8 عمليات أمس وعمليتين منذ صباح اليوم، عملية منهم استهدفت مركزين للقيادات عسكرية الإسرائيلية في شمال عكا.