علماء جدد على قناة «الناس».. ماهر الفرماوي يقدم «مع التلاوة» كل أربعاء

كعادتها في تقديم نخبة مميزة من العلماء في كل مجالات الحياة، يقدم الدكتور ماهر الفرماوي، برنامج «مع التلاوة»، كل يوم أربعاء على قناة «الناس».

الدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع حفظ القرآن كاملًا في الحفظ والفهم والحسن.

برنامج «مع التلاوة»، يعرض أحكام التجويد بطريقة تعليمية علمية، بطريقة تفاعلية مع المشاهدين من أجل حفظ الآيات بطريقة علمية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.