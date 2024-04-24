مستشار الأمن القومي الأمريكي: فتح بعض المعابر في شمال غزة «خطوة جيدة»

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه جرى فتح بعض المعابر في شمال قطاع غزة، وهذه خطوة جيدة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «سأتجنب التكهن بشأن ما ستقوم به إسرائيل في رفح الفلسطينية نظرا لكثرة التقارير المتباينة، وعلى حماس أن تفرج فورا عن المحتجز الأمريكي الذي بثت الفيديو الخاص به اليوم».

أكد «سوليفان» الحاجة إلى زيادة أكبر واستمرارية للمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى الزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية لغزة منذ أن تحدث بايدن مع نتنياهو، منوهًا إلى أن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مزعجة للغاية.