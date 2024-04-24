وصفة طبيعية لترطيب الشفاة بدلا من زبدة الكاكاو.. مضمونة وعلى أد الإيد
كتب:
شروق مراد
10:25 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
مرطب الشفاة
زبدة الكاكاو من أدوات التجميل المهمة، التي لا تخلو منها حقيبة أي فتاة، لأنها تعمل على حماية الشفاة من التشققات، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس، لذا يمكن إعداد بديل منزلي، يعطي نفس النتيجة دون تكلفة عالية.
بحسب تقرير على قناة «cbc sofra»، يمكن إعداد بديل لزبدة الكاكاو في المنزل، للقضاء على جفاف الشفاة وترطيبها جيدًا، وتصبح طبقة واقية للشفاة من أي تشققات قد تحدث.
مقادير بديل زبدة الكاكاو للشفايف:
- كمية من العسل الأبيض.
- بيكنج بودر.
- زيت زيتون.
الطريقة
- يمكن صُنع خليط من مُكونات مُتوفرة، بدلًا من شراء زبدة الكاكاو بأسعار كبير، بتحضير وعاء ووضع كمية من العسل الأبيض، ثم إضافة القليل من البيكنج بودر، ويمكن وضع القليل من زيت الزيتون في هذه الخطوة، أو تركه في الخطوة الأخيرة، والخلط جيدًا حتى يتحول إلى قوام ثقيل نوعًا ما.
- تأتي الخطوة الثانية بوضع القليل من العسل الأبيض على الشفاة، وهو عسل بدون أي إضافات، حتى يسهل تقشير الشفاة.
- بعد مرحلة تقشير الشفاة يمكن وضع المعجون، مع فركه جيدًا على الشفاة، ويفضل تركه دقائق معدودة، ثم شطفه بالماء الفاتر أو الدافيء، لا يؤثر ذلك على النتيجة.
- تأتي مرحلة ترطيب الشفاة، من خلال عدة اختيارات، يا إما وضع القليل من زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند أو أي نوع، ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة.