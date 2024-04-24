وصفة طبيعية لترطيب الشفاة بدلا من زبدة الكاكاو.. مضمونة وعلى أد الإيد

زبدة الكاكاو من أدوات التجميل المهمة، التي لا تخلو منها حقيبة أي فتاة، لأنها تعمل على حماية الشفاة من التشققات، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس، لذا يمكن إعداد بديل منزلي، يعطي نفس النتيجة دون تكلفة عالية.

بحسب تقرير على قناة «cbc sofra»، يمكن إعداد بديل لزبدة الكاكاو في المنزل، للقضاء على جفاف الشفاة وترطيبها جيدًا، وتصبح طبقة واقية للشفاة من أي تشققات قد تحدث.

مقادير بديل زبدة الكاكاو للشفايف:

كمية من العسل الأبيض.

بيكنج بودر.

زيت زيتون.

الطريقة