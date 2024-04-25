بـ61 مليار دولار.. ما هي أبرز الأسلحة الأمريكية الممنوحة لأوكرانيا؟

نشرت شبكة «بي بي سي» تقريرًا يكشف أنواع الأسلحة الأمريكية التي قد تحصل عليها أوكرانيا، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، موضحة أهمية هذه الأسلحة لتحقيق أوكرانيا تفوقا عسكريا على روسيا.

وأوضح التقرير أنَّ الأسلحة المتوقع منحها لأوكرانيا تنقسم إلى 3 فئات: أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، وقذائف المدفعية.

أنظمة الدفاع الجوي

أما بالنسبة للدفاع الجوي فصد التهديد الروسي من السماء أمر حيوي لحماية المدن والبنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي إنَّ بلاده تعرضت لهجوم بنحو 1200 صاروخ روسي وأكثر من 1500 طائرة بدون طيار و8500 قنبلة موجهة هذا العام وحده.

وتمتلك أوكرانيا مجموعة متنوعة من الأنظمة التي يوفرها الغرب، بدءًا من صواريخ ستينغر قصيرة المدى التي تُطلق على الكتف وصولاً إلى نظام باتريوت المتقدم والمكلف للغاية.

وقال زيلينسكي إنَّ هناك حاجة إلى سبعة صواريخ باتريوت إضافية على الأقل، أو ما يعادلها.

ونظرًا لأنه من الصعب التصدي لصواريخ كروز والصواريخ الباليستية الروسية، بما في ذلك صواريخ أرض جو محولة من طراز S-300 وS-400 بسبب الكميات الهائلة التي يتمّ إطلاقها، فإن أحد التكتيكات الكلاسيكية للتغلب على الدفاعات الجوية هو كثرة الأهداف، وبالتالي احتلال أنظمة الرادار الخاصة بها وتتبعها واستنزاف مخزون الصواريخ.

الأسلحة المدفعية

وأفاد التقرير بأنَّ مدافع الهاوتزر M777 تحتاج إلى تغذية متواصلة بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، إذ أرسلت الولايات المتحدة مليوني قذيفة من هذا النوع إلى أوكرانيا منذ فبراير 2022، ومن المرجح أن يتم إرسال المزيد في هذه الحزمة الأخيرة.

وتقول إنَّ الولايات المتحدة لديها ما تسميه «شبكة لوجستية قوية للغاية» لتوصيل الأسلحة إلى هناك بسرعة - في غضون أيام.

ومن المرجح أنَّ تكون الإمدادات قد تم نقلها إلى مكان أقرب إلى أوكرانيا، وبمجرد تسليمها تصبح رسميًا ملكًا لأوكرانيا.

لكن إيصال المعدات إلى الخطوط الأمامية - وخاصة معدات المدفعية - قد يستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع، مع استمرار القوات الروسية في قصفها في الشرق.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنّها ستزيد من كثافة الضربات على المراكز اللوجستية ومستودعات التخزين التي تحتوي على أسلحة غربية.

طائرات إف 16 المقاتلة

من المتوقع إيصال طائرات إف 16 إلى ـوكرانيا، ويواصل الطيارون والأطقم الأوكرانية تدريباتهم على التحول إلى طائرات إف-16 الغربية الموجودة حاليًا في رومانيا، إذ توفر هذه الطائرات متعددة الأدوار قدرة جو-جو وجو-أرض أقوى، وبالتالي تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية.

طائرات «فايبر»

ومن المقرر أنَّ تسلم الدنمارك وهولندا والولايات المتحدة الدفعة الأولى من عشرات طائرات «فايبر» إلى أوكرانيا في غضون أشهر، ولن تغير الطائرات قواعد اللعبة، ولكنها ستكون بمثابة سهم مهم آخر في جعبة كييف.