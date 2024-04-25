أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق يتجول في شوارع الإسكندرية.. زار تماثيل أجداده 

أجرى الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر قبل إعلان الجمهورية، جولة في شوارع مدينة الإسكندرية، بالتحديد في نطاق محطة الرمل إلى المنشية، حيث زار تماثيل أجداده في تلك الشوارع والميادين.

الجولة التي أجراها ملك مصر السابق اليوم، جاءت خلال يومه الثالث من زيارته للإسكندرية، إذ أجرى زار عدة أماكن خلال اليومين الماضيين، رفقة ابنه الأمير محمد علي وزوجته.

جولة الملك أحمد فؤاد الثاني في شوارع الإسكندرية

ونشر الملك أحمد فؤاد الثاني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا له خلال زيارته تماثيل أجداده وهم «محمد علي باشا - ميدان المنشية، الخديوي إسماعيل باشا - كوم الدكة»، وذلك على هامش زيارته المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية اليوم.

زيارات الملك أحمد فؤاد الثاني في الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أجرى عدد من الزيارات خلال الأيام الماضية لعدد كبير من المعالم السياحية في الإسكندرية أبرزها زيارة لقصر المنتزه الملكي بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية.