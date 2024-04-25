ملك الأردن يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد

أكد ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وحذر بن الحسين، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأكد ضرورة حماية المدنيين ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكل الطرق الممكنة واستدامتها، مشيرًا إلى أهمية وجود أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة.