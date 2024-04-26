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«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تدعو لإجراء تحقيق شامل حول المقابر الجماعية في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:07 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
غزة

غزة

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن واشنطن تدعو لإجراء تحقيقات شاملة حول المقابر الجماعية في غزة.

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