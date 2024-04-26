«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تدعو لإجراء تحقيق شامل حول المقابر الجماعية في غزة كتب: أحمد العانوسي 01:07 ص | الجمعة 26 أبريل 2024 غزة أكدت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن واشنطن تدعو لإجراء تحقيقات شاملة حول المقابر الجماعية في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فتح: إسرائيل تريد إبقاء حركة حماس عرجاء في غزة لضمان استمرار الانقسام البنتاجون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة حركة فتح: قطاع غزة عاد تحت سيطرة إسرائيل بسبب سياسات حماس إعلام إسرائيلي: مقترح جديد بشأن صفقة لتبادل المحتجزين بقطاع غزة غزة المقابر الجماعية بقلم أحمد العانوسي