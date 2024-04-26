غضب في واشنطن من طريقة استقبال الصين لوزير الخارجية الأمريكي.. عاجل

استقبلت بكين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد وصوله إلى الصين بطريقة باردة، فلم يتم عزف الموسيقى أو وضع سجادة حمراء بعد هبوطه من الطائرة ولم يكن أيًا من الوزراء في استقباله، وأثارت طريقة استقباله غضبًا في واشنطن، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وتزداد حدة التوترات بين وواشنطن وبكين منذ سنوات طويلة، مع زيادة مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الصين لروسيا عسكريًا في حربها ضد أوكرانيا.

طريقة استقبال أنتوني بلينكن

ونشرت العديد من وسائل الإعلام فيديو يوضح طريقة استقبال أنتوني بلينكن، فكان في انتظاره سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي تشين جينينج، وكان الاستقبال بدون حرس شرف أو سجادة حمراء.

«بلينكن» يلتقي نظيره الصيني

وخلال زيارته، التقى أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانج يي لإجراء محادثات تناولت مجموعة من القضايا، بما في ذلك التوترات المُتزايدة بشأن دعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال «بلينكن» لنظيره الصيني، أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية وجهًا لوجه، متابعًا: «علينا تجنب الحسابات الخاطئة، وآمل أن يتقدم البلدان في اتفاقيات العلاقات العسكرية ومخاطر الذكاء الاصطناعي».

فيما أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينيكن، أن العلاقات بين بلديهما قد استقرت، وذلك وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».