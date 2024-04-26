فلسطيني يشتكي من الطقس الحار: الخيام تمتص أشعة الشمس وتشوي من يجلس داخلها

روى أحد الشباب الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة المأساة التي يعيشها النازحون من سكان القطاع بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

شاب فلسطيني: لا نستطيع تشغيل المراوح لعدم توفر كهرباء

وقال الشاب الفلسطيني، رشاد رجب، إن الجو حار للغاية مشتكيًا بسبب عدم قدرتهم على تخفيف درجة حرارة الجو بسبب عدم توافر الكهرباء، مضيفًا «لا نستطيع تشغيل المراوح لعدم توفر كهرباء».

واشتكى الشاب الفلسطيني في تصريح لـ«الوطن» من ارتفاع الحرارة داخل الخيام التي تحجب عنهم أشعة الشمس ولكنها لا تحجب الحرارة مضيفًا «الخيام مصنوعة من بلاستك يمتص أشعة الشمس فتعمل كفرن داخلي يشوي كل من يجلس هناك».

وأضاف أن مياه الشرب ساخنة جدا «نحن نشرب الماء بدرجة حرارة عالية لعدم توفر كهرباء لتشغيل البرادات».

رشاد رجب: الطعام المعلب يفسد بسرعة

وأشار إلى معاناة النازحين مع الطعام المعلب، لافتًا أنه يفسد سريعا نتيجة الحرارة العالية «المعلبات وغيرها تحتاج أن تحفظها بدرجة حرارة معينة حتى لا تفسد، فما بالك بالطعام الطازج كالدجاج واللحوم وغيرها، أيضا الخضراوات تفسد سريعا من درجة الحرارة وحليب الأطفال وكافة مقومات الحياة».

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة منذ 203 أيام أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 110 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية حتى الآن بسبب وجود جثث تحت الأنقاض لم يتم استخراجها حتى الآن، بسبب منع قوات الاحتلال لطواقم الإنقاذ من الوصول لهذه الأماكن.