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وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

كتب:

شريف سليمان
10:28 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إجراء محادثات موسعة وبنّاءة مع نظيره الصيني في بكين، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ووانج يي ناقشا ضرورة تجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. 

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن بلينكن ناقش مع وانج يي أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي.  

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بقلم شريف سليمان