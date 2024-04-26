ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات مزورة، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات دراسية في العديد من المجالات «مقلدة»، وكتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر، وكارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية وشهادات خبرة «مقلدة»، وشهادات اجتياز دورات تدريبية، ومطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية.