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«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف في رفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
08:19 م | الجمعة 26 أبريل 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف إسرائيلي عنيف على منطقة خربة العدس في رفح الفلسطينية.

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بقلم محمد عزالدين