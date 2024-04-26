«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي عنيف في رفح الفلسطينية كتب: محمد عزالدين 08:19 م | الجمعة 26 أبريل 2024 رفح الفلسطينية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بوقوع قصف إسرائيلي عنيف على منطقة خربة العدس في رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام إسرائيلي نقلا عن جنرالات سابقين: الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ كبير مسؤولون أمريكيون: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية قد لا يكون وشيكا استشهاد شخص وإصابة آخر بنيران الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو وافق على خطط العملية البرية في رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية باتت وشيكة رفح الفلسطينية بقلم محمد عزالدين