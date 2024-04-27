عاجل.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي المقبلة في نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور المارد الأحمر الدور نصف النهائي من المسابقة، عقب الفوز على حساب مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتصار الأهلي علي مازيمبي ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي، يوم 18 مايو المقبل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر نفسه علي الملعب الأولمبي برادس.

وفاز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة علي حساب نادي مازيمبي الكونغولي، سجلهم محمد عبدالمنعم في الدقيقة 68، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 83، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 103.

ونجح النادي الأهلي في الوصول إلي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة علي التوالي، بعد عبور المارد الأحمر الدور نصف النهائي من المسابقة.