قرار عاجل من كاف بشأن الأهلي في نهائي أفريقيا.. «صدمة للترجي»

ضرب النادي الأهلي موعدا مع نظيره الترجي التونسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب انتصاره الثمين على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في إياب مباريات الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

جاء ذلك في الوقت الذي حسم فيه الترجي التأهل للمباراة النهائية، عقب انتصاره ذهابا بهدف دون رد وإيابا بنفس النتيجة، على فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ميزة إضافية في صالح الأهلي بنهائي دوري الأبطال قبل صدام الترجي

ويتمتع النادي الأهلي بميزة كبيرة على حساب خصمه في النهائي الترجي التونسي، قبل لقاء الفريقين المرتقب، في نهائي دوري الأبطال.

وتكمن تلك الميزة في خوض النادي الأهلي وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ذهاب نهائي دوري الأبطال خارج ملعبه، على أن يخوض مواجهات الإياب أمام الترجي على أرضه وأمام جماهيره، وهي ميزة إضافية من شأنها أن يستفاد منها الفريق الأحمر على حساب شقيقه التونسي مثلما حدث في مواجهتي مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي.