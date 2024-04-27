رؤساء «البرلمانات العربية» يؤكدون محورية دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني

أكد رؤساء البرلمانات العربية على محورية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، معربين عن بالغ التقدير لموقف مصر التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأشاد رؤساء البرلمانات العربية بقيادة وإدارة مصر لعملية إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.