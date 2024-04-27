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رؤساء «البرلمانات العربية» يؤكدون محورية دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني

كتب:

نرمين عفيفي
03:14 م | السبت 27 أبريل 2024
المساعدات الإنسانية لغزة

المساعدات الإنسانية لغزة

أكد رؤساء البرلمانات العربية على محورية الدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني، معربين عن بالغ التقدير لموقف مصر التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأشاد رؤساء البرلمانات العربية بقيادة وإدارة مصر لعملية إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

 

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