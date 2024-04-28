رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
08:47 ص | الأحد 28 أبريل 2024
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بالفضول الذي يدفعه للاطلاع على كل ما هو مختلف، ويعشق السفر والتجول بين البلاد، ويتقن فن إلقاء النكت الفكاهية، ويحرص على تكوين علاقات صداقة مع من حوله.

ومن مشاهير برج الجوزاء الممثلة المصرية وفاء عامر والممثل الأمريكي مورجان فريمان، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 28-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وهذا وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء ألا تدخل نفسك في جدال ونقاش لن يفيدك، وحافظ على هدوئك واستقرارك وضع أفكارًا جديدة ومختلفة تساعدك على إثبات ذاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك يا برج الجوزاء بالتحدث مع شريك حياتك حول الأمور المختلفة التي تجعلك تشعر بالخوف والحيرة، حتى تتأكد من ظنونك وتفتح صفحة جديدة معه.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. أخبار سعيدة

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-4-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء 24-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تستسلم لليأس

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 22-4-2024 على الصعيدين العاطفي والمهني

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 21-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. ستشعر بالبهجة

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن هادئا
بقلم صفية النجار