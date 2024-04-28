ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق الموازية بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركز بلبيس.

وشنت إدارة تموين بلبيس حملة، بقيادة المهندس محمود درويش مدير الإدارة، والمفتشين بالإدارة للمرور على قريه حفنا - بلبيس بالشرقية.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق الموازية

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي البلدي المدعم، والمخصص للمخابز البلديه لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر، وبالتفتيش تم ضبط 45 جوالا بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق، وتم مصادرة المضبوطات وتسليمها بمستودع شركه مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها.

محافظ الشرقية يتفقد تركيب الإنترلوك بمنشية السادات

في سياق آخر، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينه الزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين.

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعي طلبة عويضة والغشام ثم متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب 5 آلاف متر من إجمالي 14 ألف متر، وبتكلفة اجمالية 3 ملايين و165 ألف جنيه، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.