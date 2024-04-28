كيف قُتل طفل شبرا الخيمة؟.. التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة

كيف قتل طفل شبرا الخيمة؟.. وماذا عن الشاهد الصمت؟.. وكيف وثق الجاني جريمته بينه وبين شريكه في الكويت؟.. تفاصيل كثيرة أزاح عنها منفذ الجريمة، والنيابة العامة، أثناء اجراء محاكاة للواقعة، في مسرح الجريمة بشارع الجامع بعزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة.. وجاءت كالتالي:

طفل شبرا الخيمة

كانت الساعة الخامسة فجرا.. حين وصلت قوة من مباحث قسم شبرا الخيمة، إلى شارع الجامع بمنطقة عزبة عثمان، وكانت معها المتهم -طارق- شاب في العقد الثالث من عمره- منفذ جريمة قتل طفل شبرا الخيمة أحمد محمد، 15 عاما، وحضر محقق النيابة، وصعد الجميع إلى مسرح الجريمة - شقة تقع في الطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق.. داخل المتهم إلى الشقة المكونة من غرفتين وحمام ومطبخ.. وبمجرد دخوله اعترف بالتفاصيل وبدأ في إجراء محاكاة ومعاينة تصويرية للواقعة.

المتهم يحكي تفاصيل جريمته

وتحدث المتهم أمام محقق النيابة والمباحث وهما يسجلان المعاينة بالفيديو قائلا: «لما دخلنا الشقة.. قفلت الباب.. وكان هو لسة بيمشي في الصالة.. وبدون ما يشعر.. طلعت السكينة.. وخلصت عليه في دقيقة».

يواصل المتهم اعترافاته قائلا: «بعد كده كلمت شريكي اللي في الكويت.. كلمته فيديو كول.. وشاف الجثة.. وكنا بنسجل الجريمة بالفيديو.. وبعدها طلبت منه تحويل الفلوس.. كنا متفقين على 5 مليون جنيه.. بس هو رفض وقال ليا لما تنفذ جريمة كمان.. قفلت الشقة ومشيت.. والكلام ده كله حصل في 3 أو 4 ساعات».

بقايا دماء وسلاح الجريمة

عقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهم بالصوت والصورة ـمام النيابة العامة، استكملت النيابة فحص ومعاينة مسرح الجريمة «الشاهد الصامت».. وتبين أن هناك آثار دماء في صالة الشقة وعلى السرير وفي حمام الشقة - دماء للضحية أثناء ارتكاب الجاني جريمة قتل طفل شبرا- وتمّ تحريز سلاح الجريمة، وقرر محقق النيابة حبس المتهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وحرزت سلاح الجريمة، وإعادته إلى محبسه مرة أخري.

المتهم في جريمة يعترف بنيته بيع أعضاء الطفل

عقب إجراء المعاينة.. توجه محقق النيابة إلى مكتبه، واستكمل التحقيق مع المتهم الثاني -شريك الأول- بعد أن نجح الإنتربول من ضبطه، وترحيله من دولة الكويت لمصر للتحقيق معه، ومثل المتهم أمام محقق النيابة واعترف بتفاصيل الواقعة وانه اتفق مع منفذ الواقعة لتنفيذ الجريمة -قتل- سرقة أعضاء الضحية مقابل حصول الأول على مبلغ 5 ملايين جنيه.

وجاء في التحقيقات: «أن المتهم -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أقر أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها.. على نحو ما ورد بإقراره.. قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه.. وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.. كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة.. وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده».. وعقب الانتهاء من التحقيق قرر محقق النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.