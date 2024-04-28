القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسـل 20 مليون جنيه في القاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.